Новые и экологически безопасные технологии на виноградниках «Фанагории»

Фото с сайта компании "Фанагория"

Точное земледелие (координатное, прецизионное — от англ. precision agriculture) — принцип гибкого управления технологиями выращивания сельскохозяйственных культур и ресурсами агропредприятия для получения максимального урожая наилучшего качества.

Первый экспериментальный шаг в этом направлении на «Фанагории» был сделан десять лет назад, когда там стали производить закладку новых виноградников с использованием оборотных плантажных плугов, виноградопосадочных машин и лазерного луча для разбивки под посадку. Суть технологии состояла в следующем: на тракторах были установлены сенсоры, улавливающие луч лазера, установленного по краям поля, который не позволял машинам сбиться с ровного курса. Рядки будущего виноградника получались «в струнку». Двое рабочих закладывали саженцы в машину, и она сама высаживала их в грунт. Технология обеспечивала высокую приживаемость саженцев – до 98%.

Затем, несколько лет назад, в компании начали использовать феромонные ловушки для виноградной листовертки, одного из главных вредителей винограда. С их использованием снизилась потребность в обработке виноградников химикатами, улучшилось биоразнообразие плантаций и стала выстраиваться система биологической (вместо химической) защиты растений.

А в 2017 году виноградари «Фанагории» внедрили спутниковый мониторинг выезда автомобилей и тракторов и автоматический контроль расхода топлива.

Рассказывает главный инженер ООО «Фанагория-Агро» Михаил Остапенко: «C 2017 на весь автотракторный парк устанавливается система спутникового мониторинга на программной платформе Wialon. Данная программа позволяет получать в режиме реального времени информацию: 1) О транспортном средстве; 2) О трактористе; 3) О скорости движения транспортного средства; 4) О пробеге; 5) О местоположении транспортного средства в данный момент; 6) О времени выезда из автогаража или территории тракторной бригады и заезда обратно; 7) О количестве и продолжительности простоев/стоянок. Данная программа имеет мобильную версию, устанавливаемую на смартфон. В программе мы видим на каком поле, с какой скоростью, какое время работал трактор. Эта информация является важной для оценки качества и объема выполняемой работы. Например, идет опрыскивание виноградников. В программе установлено ограничение скорости 10 км, нужное для достижения наиболее эффективного результата. При превышении скорости на смартфон приходит уведомление, и ответственный специалист, позвонив трактористу, предупредит его об этом (за систематическое нарушение скоростного режима тракторист может быть лишен премии). Далее: в топливные баки установлены датчики уровня топлива. С их помощью контролируется уровень топлива, заправки и возможные сливы. После установки датчиков, в конце года, мы сравнили списание ГСМ по нормам и по показаниям датчиков. Экономия составила 5–8 %, в зависимости от вида работ».