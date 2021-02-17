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В Краснодаре горят три склада площадью около 1000 квадратных метров

На месте работают пожарные расчеты, тушение пожара затруднено высокой плотностью застройки района вокруг
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КП Кубань

Фото КП Кубань

Около 15 часов 17 февраля диспетчеру пожарной службы в Краснодаре местные жители сообщили о сильном пожаре в складском ангаре, на улице Конечной 2.

В 15.14 к месту вызова отправились подразделения Краснодарского ПСГ .

Фото ГУ МЧС по краю

Фото ГУ МЧС по краю

По последним данным, площадь пожара увеличилась, и составила 1000 м кв. Как сообщают в МЧС, сложность в тушении представляет высокая пожарная нагрузка, высокая плотность застройки

- В целом огнем охвачено 3 складских помещения,обшитых металлопрофилем на площади 1000 кв.м., в одном из которых произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, внутри складов находится ламинат и ДСП,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Сейчас на месте работают 14 единиц техники, в том числе оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и Служба пожаротушения, Испытательная пожарная лаборатория.