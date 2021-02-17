На Кубани СК начал проверку по факту загадочной смерти женщины в бассейне одной из баз отдыха

Фото СУ СК по краю

В полицию Отрадненского района 17 февраля местные жители сообщили о том, что обнаружили на местной базе тело 39-летней женщины.

Как удалось выяснить следователям СК, накануне женщина вместе с приятелем приехала сюда отдохнуть. Вечером она отправилась купаться в бассейн на территории базы.

Около полуночи женщину в бессознательном состоянии обнаружили туристы, которые достали из ее из воды, пытались оказать ей первую помощь, но купальщица признаков жизни уже не подавала.

Следователи позже обнаружили пустую бутылку из-под вина на краю бассейна.

- По данному факту Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки,- сообщает СУ СК по краю.

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