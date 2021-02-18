На Кубани 18 и 19 февраля снегопады не прекратятся

Эту зиму жители Краснодарского края запомнят надолго Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае 18 и 19 февраля снегопады не прекратятся. В четверг в Краснодаре осадки ожидаются ночью и утром, температура воздуха ночью опуститься до -15°С, днем от -4 до -6°С.

- Местами в регионе 18 февраля пройдет сильный снег, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. -Температура воздуха ночью от -8 до -13°С, местами - до -18°С, днем от -2 до -7°С.

19 февраля синоптики прогнозируют сильные осадки, местами налипание мокрого снега.

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Эту зиму жители Краснодарского края запомнят надолго. Уже несколько дней синоптики спорят, когда на Кубани были такие морозы и снегопады последний раз. Одни говорят, что 20 лет назад, другие – что 60. Если в начале недели стихия проверяла на прочность Краснодар, то сейчас под ударом находятся Сочи и Апшеровский район. Во втором вовсе ввели режим ЧС и закрыли школы (подробности)