В Туапсинском районе из-за снегопада ввели режим повышенной готовности

Фото ГУ МЧС России по краю

Из-за ухудшения погоды в Туапсинском районе ввели режим повышенной готовности для всех подразделений гражданской обороны.

- В особом режиме работают аварийно-спасательные отряды, коммунальные и дорожные службы, полиция, медики, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе районной администрации.

Заторов на трассах пока нет, дороги продолжает расчищать спецтехника. К расчистке заснеженных территорий в поселениях присоединились волонтеры, добровольцы из молодежных объединений помогают наводить порядок во дворах и около них одиноким пожилым людям.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Туапсинском районе фельдшер два километра шел к больному через заснеженное поле, потому что машина застряла в сугробах.

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Самыми заснеженными стали пять районов Кубани, в том числе и Туапсинский

Синоптик рассказала, где сугробы в Краснодарском крае за три дня непрекращающейся метели оказались выше всего. 17 февраля снегопад продолжится, в одном из районов ввели режим ЧС (читайте далее)

https://www.kuban.kp.ru/daily/27241/4368913/