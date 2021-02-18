В 2021 году на Кубани построят 19 газозаправочных станций

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В этом году в Краснодарском крае планируется открыть 19 газозаправочных станций. Сейчас их в регионе 21. Несколько появятся уже в ближайшее время в Краснодаре, Армавире и Ейске.

- В Армавире и Ейске объекты уже готовятся к открытию. В Краснодаре построят сразу несколько газозаправочных станций, здесь вопрос с ними стоит остро, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Планируется, что всего до 2024 года число газозаправочных станций в регионе достигнет 80.

- В планах активно расширять эту сеть. Газомоторное топливо самое экологичное, существенно дешевле бензина и позволяет продлить срок службы автомобиля, - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что этот рынок получает большую поддержку на федеральном уровне. В рамках программы «Развитие ТЭК» уже построены две заправки в Усть-Лабинске и в Новороссийске.