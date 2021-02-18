Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 февраля выросло на 169

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, за последнюю неделю наблюдаются качели заболеваемости.

По данным на 18 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 169 человек, столько же было и накануне. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Новороссийск, здесь выявили 55, 24 и 11 новых случаев соответственно.

- В Апшеронском районе заболели 10 жителей, в Кавказском – девять, в Динском – восемь. По пять новых пациентов в Туапсинском районе, Геленджике и Анапе. По четыре случая зафиксировали в Ейском и Крымском районах, по три – в Выселковском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Новопокровском и Гулькевичском районах. На территории Белореченского, Брюховецкого и Мостовского районов по двое инфицированных. По одному человеку заразились в Кореновском, Курганинском, Славянском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Щербиновском и Белоглинском районах, а также в Горячем Ключе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом за сутки – один несовершеннолетний – 15-летний мальчик.