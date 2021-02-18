18 февраля сотрудники оперативной службы нагрянули в администрацию Геленджика с обысками. Силовики проверят документы и допрашивают чиновников. Чтобы развеять слухи, глава города лично прокомментировал ситуацию.

- Сегодня снова в администрации Геленджика работают сотрудники ФСБ. Это уже третий визит представителей данной службы за месяц. Несмотря на то, что каждый раз они фактически парализуют работу управлений и отделов мэрии, мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия, - написал в своем Telegram-канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

По словам главы города, силовики проверяют управления имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений. Сотрудников ФСБ интересует документация, касающуюся деятельности ООО «Стройинвест».

Официальных комментариев от федеральной службы безопасности края пока по этому поводу не поступало.