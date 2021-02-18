В Сочи к 23 февраля ожидают массовый наплыв туристов на горнолыжные курорты

Фото мэрии Сочи

Сейчас в Сочи одновременно находятся 76 тысяч туристов. Но уже к предстоящим длинным выходным загрузка отелей поднимется на «новогодний» уровень – до 90%. В Красной Поляне в эти дни ожидается благоприятная, солнечная погода, однако сохранится опасность схода лавин.

На заседании городского оперштаба курортам поручено усилить меры безопасности на горнолыжных трассах. – Необходимо обеспечить полную безопасность гостей, в том числе путем ограничения продажи ски-пассов, чтобы не допустить очередей на подъёмниках и обеспечить условия для соблюдения социальной дистанции, а также закрывать потенциально опасные трассы для катания и своевременно информировать об этом гостей курорта, – сказал заместитель главы города Сочи Владимир Пушкарев.

Специалисты администрации города Сочи проводят мониторинг предприятий общественного питания и торговли в горном кластере. За минувшую неделю проверено 138 предприятий на предмет соблюдения масочного режима, не некоторых выявлены нарушения, составлены административные протоколы. Перебоев с доставкой продуктов в Красную Поляну, и в целом в Сочи пока не зафиксировано.