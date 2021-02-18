Предприниматели на Кубани стали в четыре раза чаще регистрировать бизнес онлайн

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Предприниматели Кубани стали чаще регистрировать бизнес онлайн. Одним из самых востребованных способов по юридическому оформлению и запуску предприятий стал сервис Сбербанка и «Деловой среды» РБиДОС («Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета»).

По оценкам специалистов банка для большинства начинающих предпринимателей регистрация компании и открытие расчетного счета остается одним из самых затратных по временным и финансовым параметрам процедурой. Именно поэтому Сбер предоставляет предпринимателям возможность сократить как временные, так и финансовые расходы на начальном этапе ведения бизнеса.

В прошлом году предприниматели края зарегистрировали более 2 300 юрлиц при помощи РБиДОС с одновременным открытием счета, что в четыре раза больше показателя 2019 года.

При этом чаще всего предприниматели регистрируют бизнес через партнеров банка (более 80% регистраций), которые расположены в городах Краснодар, Сочи, Адлер, Армавир, Новороссийск, Анапа, Туапсе, Абинск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, Приморско-Ахтарск, ст. Полтавская, Тимашевск, Ейск, ст. Динская, ст. Северская, Кореновск, Выселки, Геленджик, Крымск, Апшеронск, Гулькевичи.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю:

«Сбер создает условия, в которых предприниматели могут сэкономить как можно больше времени для развития своего дела. Дистанционная регистрация бизнеса занимает в среднем полчаса. Чтобы совершить операцию онлайн, нужно зайти на сайт «Деловой среды» и выполнить простые инструкции. Также зарегистрировать бизнес можно через партнеров банка или в самом банке. Для этого нужно иметь при себе российский паспорт, ИНН и СНИЛС, смартфон и Сбербанк ID. В офис необходимо прийти всего один раз для подачи и отправки электронных документов в налоговую службу, а открытие счета после регистрации бизнеса осуществляется дистанционно без повторного визита в банк».

Для клиентов Сбера сервис работает бесплатно. Услуга доступна при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе с системой налогообложения профессионального дохода (самозанятость), или общества с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем.