Четыре жилых дома в Армавире признали памятниками архитектуры

Фото администрации КК

Все четыре кирпичные здания находятся в центре города и являются частью ансамбля все еще сохранившейся прежней застройки Армавира. Дома строились в начале 20 века как жилые, и до сих пор в них живут люди.

Наиболее интересным является жилой дом В.К. Вильде – видного общественного деятеля и владельца крупнейшей в Армавире аптеки, а также совладельца местного стекольного завода.

- Дом возвели в 1902 году на улице Кирова, где сейчас историческое ядро застройки объединяется с современным. Здание построено в традициях эклектики с преобладанием элементов классицизма,- сообщает администрация края.

Объектом культурного наследия признан и старинный дом на улице Дзержинского, ранее принадлежавший купцу-мануфактурщику Г.С. Айвазову. Здание украшено кованым зонтом с фигурками сказочных драконов, что является типичным сюжетом для тогдашних армавирских кузнецов.

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