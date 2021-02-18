МТС составил топ-10 подарков жителям Кубани на 23 февраля

Аналитики МТС составили десятку самых популярных подарков жителям Кубани на 23 февраля. Они составили рейтинг на основе транзакций обезличенных данных владельцев банковских карт МТС банка. За основу были взяты данные за последние два года.

Самыми популярными подаркам на День защитника Отечества стали лотерейные билеты, одежда и сувенирная продукция. По статистике, жители Кубани отмечают этот праздник в кино, театрах и пабах.

По данных аналитиков компании, День защитника Отечества остается одним из самых популярных российских праздников. За неделю до 23 февраля оператор фиксировал резкий рост числа платежей по аналогии со средними значениями в месяце.

По статистике, за неделю до Дня защитника Отечества случается резкий рост транзакций в лотерейных киосках – они увеличиваются на 64%, магазинах одежды – на 58% и сувенирных лавках – на 55%.

Основными развлечениям жителей в эти дни становятся походы в кино, театры и пабы. Количество купленных билетов в кинозалы увеличивается на 81%, в театры – на 31%. Заполняемость пабов возрастает в среднем на 27%.

Некоторые жители Краснодарского края предпочитают походам в кино и балы семейные посиделки. Они отмечают праздник дома: 23 февраля на 21% увеличивается рост заказов еды на дом и средний чек в супермаркетах – на 18%.