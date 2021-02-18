Из-за снегопада четыре летевших в Сочи авиарейса отправлены на запасные аэродромы

Фото пресс-службы аэропорта Сочи

Самолеты четырех рейсов не смогли из-за плохой видимости 18 февраля совершить посадку в аэропорту Сочи, и были направлены на запасные аэродромы.

– По данным на 13.30 18 февраля из-за сложных метеоусловий четыре рейса ушли на запасные аэродромы: три в Краснодар, один в Минводы, – сообщает пресс-служба аэропорта Сочи

В частности ,в Краснодаре были вынуждены совершить посадку рейсы 703 Пулково-Сочи авиакомпании «Ред Вингс», 229 Шереметьево-Сочи авиакомпании «ИКАР» и номер 330 «Саратов-Сочи» авиаперевозчика «Победа». В Минводах приземлился рейс 2053 Домодедово-Сочи, который выполнила авиакомпания «Сибирь».

Еще два рейса авиакомпании «Победа» утром смогли вернуться из Краснодара в Сочи.

В данный момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Ночью и утром 18 февраля на Сочи обрушился мощный снегопад. Снегом завалило трассы, непогода вызвала десятки аварий на коммуникациях. Сейчас снегопад на курорте прекратился.

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В Сочи из-за снегопада ограничили движение грузового транспорта. Большегрузам для безопасности на время сильного снега запретили передвигаться по территории Большого Сочи 18 февраля. Метель здесь ожидается до конца дня. Под ударом оказался и общественный транспорт: автобусы не смогли подняться не только к горным селам, но и к микрорайонам, расположенным на возвышенности (Бытха, Макаренко, Завокзальный и другие). (читать далее)