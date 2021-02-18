МЧС на Кубани предупредило о новых мощных снегопадах и гололеде 18-19 февраля

Фото ГУ МЧС Кубани

Краевое управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе. По данным спасателей, на Кубани вновь ожидаются сильные снегопады.

Правда, температура воздуха повысится, что может привести к сильному гололеду.

В сообщении ведомства говорится. что очередные погодные катаклизмы не затронут только территорию Сочи, который уже пострадал от сильного снегопада.

- По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»:в течение суток 18 и 19 февраля местами в Краснодарском крае (кроме Сочи) ожидаются: осадки в виде очень сильного снега, мокрого снега с дождем, сильное налипание мокрого снега, сильный гололед.

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Сильный снегопад способен парализовать даже самый крупный город за считанные часы — дороги заметает снегом, люди не могут попасть на работу или домой, населенные пункты оказываются оторваны от цивилизации. В феврале 2021 года снежное ненастье доставило хлопот жителям Краснодарского края.(читать далее)