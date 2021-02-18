Для половины пострадавших от снегопада жителей Сочи восстановили энергоснабжение

Фото предоставлено компанией "Россети Кубань"

На 17:00 мск 18 февраля энергетики «Россети Кубань» восстановили подачу электроэнергии более половины потребителей в сочинском энергорайоне. В ликвидации последствий рекордного снегопада на энергообъектах задействованы 173 человека в составе 51 бригады и 57 единицы спецтехники.

Больше всего от погодной стихии пострадали отдельные населенные пункты Хостинского и Центрального районов Сочи, где мокрый снег привел к частичным повреждениям на линиях электропередачи распределительных сетей 10-6-0,4 кВ.

Непрерывное энергоснабжение социальных объектов обеспечивается с помощью передвижных источников резервного питания – дизельгенераторов.

Специалистами Сочинского филиала «Россети Кубань» оказывают помощь бригады энергетиков, которые прибыли из соседних филиалов «Россети Кубань». Энергетики работают во взаимодействии с администрацией г. Сочи, региональными подразделениями МЧС и аварийно-спасательной службой «Кубань-Спас». Работы осложнены снежными заносами на дорогах и огромными сугробами в горах.

Напомним, энергоснабжение населенных пунктов Сочи, нарушенное снегопадом 16-17 февраля, было восстановлено к 02.00 мск 18 февраля. Энергетики запитали населенные пункты по линям распределительной сети, но возобновившийся снегопад стал причиной новых нарушений энергоснабжения.

Специалисты в круглосуточном режиме отрабатывают заявки, которые поступают от бытовых потребителей.

Напомним, с утра 17 февраля энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» перешли на особый режим работы, который сохраняется до сих пор.

По прогнозам синоптиков, снегопад ослабнет ближе к концу суток 18 февраля. Однако 19 февраля снег на курорте пойдет с той же интенсивностью, как и в предыдущие два дня.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному телефону контактного центра «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.