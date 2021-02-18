Несколько дней жители многоэтажек на улице Красных Партизан в Краснодаре остаются без отопления

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В соцсетях жильцы нескольких многоквартирных домов на улице Красных Партизан молят о помощи из-за отсутствия отопления в их квартирах во время морозов. Это продолжается уже пятый день.

До этого на теплосетях в Юбилейном микрорайоне произошла серьезная авария, которую устранили коммунальщики. Тем не менее отопление в домах так и не было возобновлено.

При этом в управляющей компании, которая должна привести отремонтированные сети в рабочее состояние, не сообщают ничего вразумительного.

Мы просто в отчаянии. Неужели сделать ничего нельзя?,-пишут в соцсетях горожане.

- В связи с отсутствием отопления в домах по ул. Красных Партизан, 79,81,101,107,109 проводится проверка управляющей компании. На месте работают сотрудники городского управления по жилищным вопросам,- сообщает мэрия Краснодара.