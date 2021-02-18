Итог матча Краснодар - Динамо Загреб 18 февраля 2021: В Загребе «быков» устроит только победа

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Итог матча Краснодар - Динамо Загреб 18 февраля 2021. «Быки» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/21 уступили хорватскому «Динамо Загреб». Встреча, которая прошла в Краснодаре в четверг, завершилась со счетом 2:3.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Маркус Берг и Виктор Классон. У хорватского клуба дубль оформил Бруно Петкович и Ияйи Атимвен.

Ответный матч пройдет в Загребе 25 февраля. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.