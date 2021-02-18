Главный тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, почему Сафонов исключен из заявки основной команды

Матвей Сафонов в составе сборной России по футболу Фото: РФС

Сегодня днем стало известно, что «Краснодар» исключил вратаря сборной России Матвея Сафонова из заявки в Российской Премьер-Лиге. Болельщики забеспокоились, что вратарь уходит в другой клуб. Однако главный тренер «быков» Мурад Мусаев опроверг эти слухи.

- Матвею вернется в общую группу через две недели. Он пропустил много времени из-за травм. Ему нужно набрать форму. Поэтому мы решили заявить его в ФНЛ. Он может провести несколько домашних матчей в составе «Краснодар-2», – рассказал Мусаев.

Главный тренер опроверг слухи о новой травме голкипера. Выступление в ФНЛ позволит вратарю быстрее втянуться в ритм и вернуться в строй. Также во второй команде продолжит сезон защитник Дмитрий Стоцкий, который недавно восстановился после травмы.

Ранее «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил «Динамо Загреб» – 2:3. Ответная встреча пройдет в Хорватии 25 февраля.