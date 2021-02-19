Салют в Новороссийске 23 февраля 2021: фейерверк запустят после артиллерийских залпов

В Новороссийске 23 февраля запланирован салют Фото: Олег ЗОЛОТО

Салют в Новороссийске 23 февраля запланирован на 9 часов вечера. Фейерверк запустят после артиллерийских залпов – их будет 30.

Новороссийск – один из немногих городов страны, где запланирован праздничный салют. В честь Дня защитника Отечества яркие фейерверки озарят небо в девяти городах-героях. Еще залпы прозвучат в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. Также торжественные салюты смогут увидеть в городах, в которых есть штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий.

Такой приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, 23 февраля чествуют всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины. Преклоняют голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений.