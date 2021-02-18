На сессии ЗСК согласовали увеличение финансирования госпрограммы «Дети Кубани»

Фото: ЗСК

Детальную информацию парламентариям представил министр труда и соцразвития Кубани Сергей Гаркуша. Проектом постановления предусмотрены изменения объемов финансирования некоторых направлений программы.

Например, в 2021 году планируется выделить дополнительно более 520 млн рублей муниципалитетам. Деньги должны пойти на обеспечение жилыми помещениями сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Непосредственный показатель предлагается увеличить в этом году почти до 1,5 тыс. квартир.

Дополнительное финансирование будет направлено и на организацию отдыха и оздоровления детей в разное время года, за исключением каникул. Это позволит увеличить число ребят, охваченных отдыхом и оздоровлением.

Увеличатся расходы и на предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время на базе профильных муниципальных учреждений.

Как отметил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, общий объем финансирования программы увеличится более чем на 818 млн рублей. В 2021 году увеличение составит более 616 млн рублей.

- Защита прав и законных интересов детей – один из важнейших социальных приоритетов органов власти Краснодарского края. Благодаря вносимым в госпрограмму изменениям дополнительные средства будут направлены на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на организацию отдыха и оздоровления различных категорий кубанской детворы, - акцентировал Юрий Бурлачко.