Парламентарии усовершенствовали краевой закон о патентной системе налогообложения

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В кубанском парламенте под председательством Юрия Бурлачко состоялась внеочередная 50-я сессия. В работе пленарного заседания принял участие прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Всего в повестке дня было 8 вопросов.
В первую очередь депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект о патентной системе налогообложения.
Он расширит перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система, с 63 до 78, разделит край на 3 группы муниципальных образований в зависимости от численности населения.
Кроме того, установлены новые размеры потенциально возможного годового дохода для каждой из групп, с учетом налоговой нагрузки и деловой активности предпринимателей.
Учли в законопроекте и предложения депутатов ЗСК по расширению рамок применения патентной системы налогообложения субъектами малого бизнеса.
Проект прокомментировал глава депутатского корпуса Кубани Юрий Бурлачко.
- С принятием этого закона патентная система налогообложения станет проще, понятнее и справедливее при исчислении размера платежа. И возможность работать в условиях более выгодной патентной системы налогообложения будет являться серьезной антикризисной мерой, которая поддержит широкий круг кубанских предпринимателей, - заявил Бурлачко.
Парламентарии Кубани рассматривали законопроект в первом чтении в январе этого года. Изменения позволят применять патентную систему налогообложения некоторым категориям предпринимателей, которые ранее использовали единый налог на вмененный доход.