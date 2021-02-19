Депутаты предложили ввести апартаменты в правовое поле

Фото: ЗСК

Обращение ЗСК к заместителю председателя Правительства России Марату Хуснуллину представил зампредседателя парламента края, глава профильного комитета Сергей Усенко. По его словам, в регионе идет работа по сохранению объектов курортной сферы. Так, в 2019 году были внесены изменения в Градостроительный кодекс края, где предусмотрено, что в 500-метровой прибрежной зоне морей приоритетным является строительство санаторно-курортных объектов.

Однако возникла ситуация, когда гражданам в качестве квартир предлагаются апартаменты, в объектах санаторно-курортного назначения, и торговых и офисных зданиях. По мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, это приводит к тому, что пансионаты, санатории, гостиницы, офисы меняют свое назначение и становятся фактически жильем. Издержки этого процесса высоки.

Кроме того, могут пострадать и покупатели, считает глава кубанского парламента. Так, многие из них не в курсе, что к такой недвижимости применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки. В апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, что повлечет за собой трудности при устройстве детей в школу, детсад.

- Очень важно, чтобы в ходе предстоящей работы по совершенствованию норм федерального законодательства было услышано мнение Краснодарского края, специфика курортной территории. Поэтому в Обращении прописана наша позиция по возможным вариантам правового регулирования вопросов, связанных со строительством апартаментов и проживанием в них. Нам необходимо сохранить наши курорты, - подчеркнул Юрий Бурлачко.