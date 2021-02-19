Дети России напишут «Летопись “Орленка”» на разных языках

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Международный день родного языка, провозглашённый Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году, празднуется ежегодно 21 февраля. В «Орлёнке» дети отметят важную дату в ходе специальной программы: ребята напишут «Орлятский диктант», посетят выставку книг на языках разных народов, станут участниками занятий, посвящённых культурному значению родного языка.

«Язык является культурной сокровищницей народа, кладезем бесценной информации о его истории и менталитете его представителей. Кроме того, родные языки – это мощная объединяющая сила, устанавливающая неразрывные связи между людьми и определяющая их национальную идентичность. Международный день языка особенно актуален для нашей мультикультурной России. В «Орлёнке» ежегодно собираются дети из разных уголков страны, каждый из них привозит с собой частичку национального колорита своего народа, в том числе и языковую. Радостно, что этот важный день орлята проведут с пользой для своего культурного развития», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

На уроках «Язык – сокровищница русского народа» ребята изучат историю русского языка в формате интерактивных игр, поговорят о его особенностях, трудностях и тайнах. Мальчишки и девчонки сразятся в конкурсе знатоков и примут участие в учебных исследованиях.

Также в этот день во Всероссийском детском центре будет дан старт масштабному проекту «Летопись «Орлёнка» на языках народов России»: в течение года ребята, отдыхающие в «Орлёнке», будут переводить историю ВДЦ на свой родной язык.

Начнут проект участники второй смены, они расскажут о Всероссийском детском центре на грузинском, татарском, казахском и армянском языках.

Ключевым событием Международного дня родного языка станет «Орлятский диктант» – его напишут не только дети, но и сотрудники «Орлёнка». Уникальность диктанта состоит в том, что его участники, помимо грамотности, проверят свои знания в области истории и деятельности Всероссийского детского центра. Успешно справившиеся с задачей получат именные сертификаты.

Международный день родного языка отмечается ежегодно с февраля 2000 года. «Орлёнок», являясь участником проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», на протяжении ряда лет проводит программы, направленные на поддержание русского языка и культуры.