В Краснодаре продолжают чистить дороги и тротуары

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В Краснодаре продолжают ликвидировать последствия снегопада в круглосуточном режиме.

- Расчищены и обработаны против гололедицы магистральные улицы, путепроводы, маршруты школьных автобусов. Сейчас спецтехника работает на дорогах второй очереди, в том числе на подъездных путях к пригородным населенным пунктам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что за сутки было обработано 336 участков дорог и использовано 206 тонн песко-соляной смеси.

- На улицах города установлены 2319 контейнеров для хранения песка, - сообщили представители администрации.

Нарушений в работе общественного транспорта не зафиксировано - автобусы, троллейбусы, трамваи ездят в штатном режиме.

По прогнозу в Краснодаре снег еще ожидается в течение дня 19 февраля.