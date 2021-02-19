Энергоснабжение сел Сочи восстановлено после снегопада

Фото предоставлено компанией "Россети Кубань"

В ночь на 19 февраля (около 02:00 мск) энергетики обеспечили энергоснабжение всех пострадавших от непогоды сёл сочинского энергорайона по основной распределительной сети или при помощи передвижных резервных источников питания.

Одновременно специалисты продолжают отрабатывать отдельные локальные заявки и обращения, которые поступают от бытовых абонентов, жителей частных домовладений.

Напомним, больше всего от стихии пострадали такие населенных пункты как Верхнениколаевское, Орел-Изумруд, Вардане, Верино, Красная Воля, Иллариороновка, Воронцовка и Калиновое озеро. Здесь временно используют дизельгенераторы в то время, как энергетики продолжают устранять нарушения на линиях. После проведения восстановительных работ потребители будут переведены на основные схемы энергоснабжения.

Всего в сочинском энергорайоне в восстановительных работах на объектах электросетевого комплекса и устранении последствий погодной стихии задействованы 173 человека в составе 51 аварийной бригады компании "Россети Кубань". Энергетики работают в тесном взаимодействии с администрацией города и внутригородских районов, региональным отделением МЧС и аварийно-спасательной службой «Кубань-Спас». Используется 57 единиц спецтехники.