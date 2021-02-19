Накануне Дня защитника Отечества дольщики ЖК «Премьера» литер 6 от строительной компании «АСК» отметили новоселье

Фото пресс-службы АСК

19 февраля 2021 года строительная компания «АСК» (входит в состав Группы компаний АВА) вручила ключи собственникам квартир литера 6 в жилом комплексе «Премьера». по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей 1/7.

Фото пресс-службы АСК

Несмотря на суровую зимнюю погоду более 400 собственников внимательно принимали квартиры и коммерческие помещения, инженеры линии генерального подряда и представители Застройщика отвечали на все вопросы жильцов, а маленькие дети осматривали детские площадки и играли в снежки во дворе.

Фото пресс-службы АСК

В честь праздника дня Защитника Отечества для новоселов комплекса была организована полевая кухня, конкурсы, фотосессия, где жители дома могли познакомиться с соседями и вместе отметить выдачу ключей.

Фото пресс-службы АСК

Премьера - жилой комплекс, расположенный в мкр. Гидростроителей на юго-востоке Краснодара, Карасунском административном округе. Комплекс выбирают семьи с детьми, ведь развитая социальная инфраструктура, яркие детские площадки, оборудованные спортивные зоны позволяют каждому найти занятие по душе.

Фото пресс-службы АСК

Весь коллектив Строительной компании «АСК» и линии генерального подряда « СК Русь-Строй» от всей души поздравляют жителей ЖК «Премьера» литер 6 с новосельем.

Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края более 8 лет, входит в ТОР-40 застройщиков РФ. За 2020 г Группой компаний «АВА» в Краснодарском крае было введено в эксплуатацию более 320 000 кв.м. жилой площади.