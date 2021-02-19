Этно-комплекс «Атамань» открывается 6 марта

Фото выставочного комплекса

С 6 марта по 30 апреля казачья станица «Атамань» начинает работу в парковом режиме. В это время гости комплекса с 10 часов утра до 5 вечера смогут прогуляться по уютным станичным улочкам, посетить множество колоритных фотозон, станичный зверинец, смотровую площадку с видами на Крымский мост, продегустировать блюда традиционной кубанской кухни.

- Обстановку и предметы казачьего быта, а также старинные экспонаты, рассказывающие о славной истории войска Черноморского можно будет увидеть в хатах на центральной улице станицы. На станичном Майдане гостей ждет насыщенная игровая программа с розыгрышем призов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Для гостей уже приготовили специальную программу. Здесь проведут экскурсии в хатах и на подворьях, расскажут о гостеприимстве и традициях казаков. Также на территории будет работать художественная выставка, на ней представят не только работы кубанских художников, но и предложат испытать себя в этой роли, расписав памятные пряники.

Посетить этно-комплекс можно предварительно записавшись по телефону: 8(988) 350-31-22.