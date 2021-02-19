Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 19 февраля выросло на 165

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, за последнюю неделю наблюдаются качели заболеваемости.

По данным на 19 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 165 человек, столько же было и накануне. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Новороссийск, здесь выявили 57, 11 и 10 новых случаев соответственно.

- В Ейском районе коронавирусом заразились девять человек. По пять заболевших выявили в Геленджике и Анапе, а также Туапсинском, Динском, Усть-Лабинском и Крымском районах. По четыре положительных результата в Армавире, Апшеронском, Кавказском и Тимашевском районах. По три – в Приморско-Ахтарском, Северском и Щербиновском. По два новых пациента в Горячем Ключе, Новопокровском, Выселковском, Крыловском, Отрадненском, Новокубанском, Павловском и Белоглинском районах. По одному человеку выявили в Белореченском, Кущевском, Красноармейском, Староминском, Темрюкском, Тихорецком и Гулькевичском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что в числе заболевших за последние сутки – трое детей.