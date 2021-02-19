В Сочи четыре школы переведены на удаленку из-за снегопада

Фото пресс-службы администрации Сочи

В городе-курорте 19 февраля бушует непогода, жителям и гостям рекомендуют по возможности не выходить на улицу. Некоторые школы даже решили учиться сегодня на удаленке.

- Из 70 школ города сегодня четыре переведены в дистанционный формат из-за непогоды. Остальные учреждения образования, включая все детские сады, работают в штатном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочи.

В мэрии также добавили, что в целом за четыре дня в Сочи выпали осадки в виде снега в 2,5 раза превышающие месячную норму. В некоторых горных селах произошли массовые отключения света. Больше всего от стихии пострадали - Верхнениколаевское, Орел-Изумруд, Вардане, Верино, Красная Воля, Иллариороновка, Воронцовка и Калиновое озеро. Здесь восстановительные работы до сих пор продолжаются.