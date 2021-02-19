Федеральные трассы на Кубани продолжают расчищать более 250 сотрудников Росавтодора и 200 единиц техник

Фото Росавтодора

Из-за мощных снегопадов обстановка остается сложной.

На дорогах продолжает работать 250 рабочих и 200 единиц техники.

- По состоянию на 14 часов 19 февраля дорожники продолжают работу в усиленном режиме. В Сочи с 13 ч мск начались обильные осадки в виде снега, местами (согласно прогнозу) пройдут залповые снегопады, объявлено штормовое предупреждение. По всему Краснодарскому краю и Республике Адыгея ожидается снежных осадков и ухудшением видимости (местами туман) до 500-1000 м, – сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как сообщается, 14:00 19 февраля на федеральных трассах Кубани и Адыгеи проезд обеспечен, покрытие очищено полностью, либо присутствует снежная шуга.

- Локальные затруднения имеются на перевалах А-147 Джубга – Сочи (Михайловский перевал, Мамайский перевал), а также на подъезде к автоподходу к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края (А-290 Новороссийск — Керчь, км 95 — км 100): здесь периодически вводятся кратковременные ограничения движения для повышения эффективности работы звеньев снегоуборочной техники,- говорится в сообщении организации.

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Сильнейший за последние десятилетия снегопад не дает передышки кубанцам. Если в Краснодаре сегодня тишь да гладь, то в некоторых районах сугробы постоянно увеличиваются. Во власти стихии сейчас Ейский и Кавказский район, мокрый снег также идет на Черноморском побережье. Сильнее всего засыпает около Крымского моста. Там впервые даже ограничили движения для машин - автомобилям запретили проезд по путепроводу из-за снежных переметов. (читать далее)