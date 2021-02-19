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18-летняя девушка получила серьезные травмы из-за обрушившегося на нее забора в Адыгее

Следователи выясняют соблюдение мер безопасности при установке ограды
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СК РФ

Фото СК РФ

В Майкопе на улице Жуковского на прохожих внезапно рухнул огромный забор. Вероятно, сооружение просто не выдержало порывов ветра.

В результате происшествия пострадала 18-летняя жительница столицы Адыгеи. В результате удара и падения на землю она получила перелом бедра.

- Следственным отделом по г. Майкопу СКР по Республике Адыгея проводится процессуальная проверка по факту падения ограждения,- сообщает СУ СК по Адыгее.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.