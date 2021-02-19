В Краснодаре ярмарки выходного дня пройдут в воскресенье 21 февраля

Фото мэрии Краснодара

Привычные для горожан сельскохозяйственные ярмарки пройдут на сей раз 21 февраля, в воскресенье.

Этот перенос вызван рабочей «черной субботой» перед трехдневными выходными февраля.

Производители продукции из почти 40 городов и районов региона привезут в Краснодар овощи и фрукты, крупы, муку, молочные и мясные продукты.

Ярмарки пройдут по 17-ти адресам. Их подробный список опубликован на сайте мэрии Краснодара.

- На ярмарках следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора,- отметили в мэрии краевого центра.

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Несмотря на довольно суровый прогноз погоды, в краевом центре в выходные продолжат работу целых 16 ярмарок выходного дня, где краснодарцы смогут окунуться в настоящую «рыночную» атмосферу, а заодно и приобрести свежие фрукты, овощи, мясо и многие другие «вкусности» к столу.(читать далее)