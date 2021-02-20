В Краснодаре 16 спецмашин продолжают обрабатывать улицы от гололедицы

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В Краснодаре продолжают обрабатывать площадки, тротуары и поземные пешеходы.

- На улицах города работают 575 человек и 16 единиц техники, установлены 2319 контейнеров для хранения песка. Продолжается расчистка и обработка дорог — там, где это необходимо, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что расчисткой снега во дворах, ликвидацией наледи и посыпкой тротуаров и площадок перед подъездами песком, занимаются управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Это входит в перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома без дополнительной оплаты.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре управляющие компании и собственников привлекут к ответственности за отсутствие очистки от наледи и снега. Если сугробы во дворах не убираются, то жители могут сообщить об этом по телефонам "горячей линии": 8(861) 218-92-70 или 8(861) 218-92-04.