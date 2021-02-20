Депутат Госдумы Константин Затулин встретился с сочинской молодежью

Фото пресс-службы Сочинского университета

Депутат Госдумы Константин Затулин встретился в городе-курорте со студентами и преподавателями Сочинского госуниверситета. Опытный политик обсудил с молодежью перспективы Сочи, что студенты могли бы уже сегодня сделать для своего родного города.

- Эффективное вовлечение молодежи в позитивную повестку должно стать основой государственной молодежной политики, - сказал Затулин.

Фото пресс-службы Сочинского университета

Ребята поделились своими идеями, некоторые из них касались берегоукрепления и озеленения, а также то, что разрушение системы противооползневых может привести к серьезным проблемам. Константин Затулин отметил, что возрождение систем озеленения и берегоукрепления должно сопровождаться соответствующими законодательными нормами. Он предложил подумать, какие нормы нужно принять.

В ближайшее время депутат проведет серию встреч с молодежью, чтобы обсудить эти и другие инициативы, сообщает "Кубань"-Сегодня".