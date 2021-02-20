На Кубани выбрали лучших молодых педагогов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани прошел профессиональный конкурс «Педагогический дебют». В нем приняли участие 34 учителя и преподавателя до 35 лет. Лучшими стали только трое, еще четверо – призеры.

-Конкурс в регионе прошел в шестой раз. Педагоги соревновались в профессиональном мастерстве на испытаниях «У меня это хорошо получается», «Образовательное событие», «Мастерская молодого педагога» и «Профессиональный разговор», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В номинации «Молодой учитель общеобразовательной организации» победу одержала учитель истории краснодарской школы № 66 Анастасия Кулибаба. Елена Плиева из Центра внешкольной работы Сочи стала лучшим молодым педагогом дополнительного образования. А Наталья Кракова признана лучшим молодым преподавателем профессиональной организации, она работает в краснодарском торгово-экономическом колледже.

Призерами стали учитель из школы № 29 Новороссийска Юлия Яковлева, учитель школы № 84 Краснодара Виолетта Гербеева, педагог из Центра развития творчества детей Геленджика Ольга Муслаева и преподаватель Тихорецкого техникума Ирина Власова.

Всех победителей наградили дипломами и ценными подарками.