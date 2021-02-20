ВТБ Лизинг присоединился к программе льготного лизинга дорожно-строительной техники

Субсидия распространяется на новую грузовую технику и самоходные машины отечественного производства не старше трех лет, которые соответствуют требованиям Минпромторга.

Лизинговая компания предоставляет покупателям техники скидку до 15% от ее цены (с учетом НДС), если машина передается на территории Дальневосточного или Сибирского федеральных округов, республик Карелия или Коми, Архангельской, Калининградской или Мурманской области, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. В остальных случаях размер скидки ограничен 10%. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.

«Государственные программы поддержки лизинга крайне важны для российского бизнеса. Спецтехника пользуется стабильным спросом у наших клиентов, и многие из них ждали, когда смогут воспользоваться субсидией Минпромторга для ее приобретения. Теперь мы можем предложить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям еще более выгодные условия для обновления и пополнения своих парков и рассчитываем увеличить свой портфель в этом сегменте», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

В 2021 году на программу льготного лизинга дорожно-строительной техники выделены 2,57 млрд рублей. По оценкам министерства, этот бюджет позволит реализовать порядка 3,5 тыс. машин.

Подать заявку на получение дорожно-строительной техники в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.