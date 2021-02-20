В Сочи на частный дом рухнуло дерево

Фото пресс-службу ЮРПСО МЧС РФ

В Сочи под тяжестью снега на частный дом упало дерево. ЧП случилось на улице Туманяна. Тяжелый ствол разрушило кровлю и перекрыл вход. Хозяйка обратилась за помощью к спасателям.

- Спасатели 63-летней сочинке. Они поднялись на крышу дома и бензопилой распилили упавшее дерево, тем самым обеспечив женщине доступ в помещение и освободив кровлю здания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В ведомстве добавили, что еще одно упавшее дерево перегородило проезд в поселке Нижняя Шаумяновка. Туда тоже выезжали спасатели и освободили проезжую часть от веток.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 20 февраля в Сочи на федеральную трассу сошел сель. Сейчас там убирают последствия, на трассе дежурят и организовывают движение сотрудники ДПС.