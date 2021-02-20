В Анапе пресечена деятельность религиозной секты баптистов

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- В секте состояли более 200 человек, включая детей,- рассказала главный специалист отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации курорта Татьяна Непечида.

Судом в Анапе запрещена деятельность местной религиозной организации «Анапская церковь международного союза церквей Евангельские христиане баптисты». Баптисты отказались регистрироваться в Министерстве юстиции, при этом они проводили богослужения численностью около 150 – до 200 человек.

- Запретить деятельность религиозной группы «Анапская церковь международного союза церквей Евангельские христиане баптисты», осуществляемую на территории Анапы по адресу ул. Заводская, 9, до устранения нарушений федерального закона путем направления уведомления о начале деятельности религиозной группы в Управление Министерства юстиции Краснодарского края”, - говорится в постановлении суда.

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