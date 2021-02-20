Участники «Мультибонуса» смогут купить подарки на 23 февраля и 8 марта вдвое дешевле

Специальные предложения к мужскому и женскому праздникам участники «Мультибонуса» могут найти до 15 марта в новом разделе каталога программы «Подарки к 23 февраля и 8 марта». При покупке подарков близким из этого раздела можно получить скидки в размере до 55% на электронику и бытовую технику в крупных сетевых магазинах, а также на ароматные подарки и полезные сувениры для мужчин и женщин.

Кроме того, партнеры программы дарят участникам «Мультибонуса» промокоды с подарками и скидками. Клиенты ВТБ смогут получить скидку 12% на дизайнерские украшения, 2 дня здорового питания в подарок, 4 бесплатных урока английского языка. Кроме того, по промокоду можно 45 дней бесплатно пользоваться подпиской на сервис аудиокниг и подкастов и месяц слушать авторские медитации в специальной программе.

Также в предпраздничные и праздничные дни и до середины марта пользователи программы «Мультибонус» получают повышенный кешбэк при онлайн-шопинге у партнеров. До 20% от стоимости интернет-покупок в ряде сетевых магазинов одежды, косметики и украшений вернутся на бонусный счет программы лояльности.

«К праздникам спрос на подарки для дорогих и близких традиционно растет в разы. В цифровую эпоху популярностью пользуются не только украшения, косметика и наборы инструментов, но и гаджеты, подписки на образовательные ресурсы и впечатления. Поэтому к гендерным праздникам мы предложили участникам «Мультибонуса» как скидки и кешбэк в магазинах традиционных подарков, так и выгодные акции на электронные товары и онлайн-ресурсы», - комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.