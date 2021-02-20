В Парламенте Краснодарского края состоялось заседание фракции партии «Единая Россия»

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Собрание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Депутаты обсудили работу членов фракции по выполнению национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году. Этот нацпроект направлен на повышение качества жизни людей и развитие секторов экономики. В его составе реализуются три региональных проекта. Так, в рамках «Формирования комфортной городской среды» провели благоустройство на всех 316 запланированных объектах.

Что касается регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», то в 2020 году реализовали один из этапов адресной краевой программы. В ней приняли участие Краснодар, Горячий Ключ, Кропоткинское городское поселение Кавказского района, Тихорецкий и Крымский районы. Переселили 349 человек, на следующем этапе 454 человека получат новое жилье.

По проекту «Жилье» на Кубани введено в эксплуатацию 4,5 млн. квадратных метров жилья. Также возведены запланированные социальные объекты.

Председатель ЗСК поручил членам фракции из профильного комитета усилить контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств.

- Нацпроект «Жилье и городская среда» – один из ключевых нацпроектов на Кубани. Он позволяет оперативно решать насущные вопросы кубанцев – обеспечивать их жильем, создавать новые объекты благоустройства. Мы будем и дальше поддерживать эти направления, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Далее председатель ЗСК проинформировал членов фракции о том, что краевой суд оставил без изменения приговор нижестоящей инстанции по делу в отношении депутата Николая Кравченко. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Поступило предложение о выводе Кравченко из состава депутатской фракции партии «Единая Россия» в ЗСК. Оно было поддержано.