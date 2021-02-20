На Кубани инспекторы ГИБДД задержали пьяного угонщика автомобиля

Фото ОГИБДД по краю

Инспекторы дорожно-патрульной службы задержали жителя Абинского района, предварительно угнавшего автомобиль.

В ночь на 20 февраля сотрудникам ДПС в Абинском район поступила информация об угоне машины ВАЗ 2107.

Один из патрульных экипажей заметил на дороге мчащуюся машину и начал преследование.

На требования об остановке автомобиля его водитель не реагировал, вместо этого увеличивал скорость и попытался скрыться.

- В сложных погодных условиях на закруглении дороги водитель ВАЗ 2107 не справился с управлением и, наехав на препятствие, совершил ДТП,- сообщает ОГИБДД по краю.

Полицией задержаны водитель-23-летний местный житель, и пассажир ВАЗа. Оба задержанных были сильно пьяны.

- Водителю грозит наказание по двум статьям УК РФ (ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ст. 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»),- сообщает ОГИБДД по региону.