В центре Краснодара на месте снесенного забора построят тротуар

Фото мэрии Краснодара

В краевом центре, на перекрестке улиц Карасунской и Коммунаров снесли забор недостроенного торгового центра «Екатеринодар».

Объект начали строить на этом месте еще 10 лет назад, но затем стройка остановилась, а проект в целом был заморожен. Сейчас земельный участок на перекрестке находится в частной собственности.

А вот участок на улице Карасунской, где и был установлен забор, находится в собственности муниципалитета.

- Собственники ведут работы по освобождению самовольно занятого участка. На нем уже в 2021 году сделают тротуар, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара