Минздрав назвал причины очередей у мобильного пункта вакцинации от COVID-19 в Краснодаре

В субботу, 20 февраля, в краснодарских сообществах появилась информация о стихийных очередях около мобильного пункта вакцинации от коронавируса в торговом центре. Местные жители даже начали переживать, что прививок хватит не всем желающим.

Однако в краевом Минздраве успокоили беспокоящихся граждан. Дело в том, что очередь образовалась из людей, которые пришли за второй партией прививок не в назначенный день, а тогда, когда им было удобнее посетить пункт.

Отмечается, что в среднем за день мобильный пункт должна составлять около 100 человек в смену. Однако на деле специалисты делают около 200 прививок.

Добавим, что сейчас в Краснодарском крае получить вакцину от коронавируса можно в 104 пунктах в 97 учреждениях.