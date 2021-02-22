В Сочи загорелась квартира на улице Яблочной

Пожар в Сочи на улице Яблочной. Фото: Виктория Анипченко

В Сочи на улице Яблочной загорелась квартира на одном из верхних этажей.

- Пожарная часть рядом, быстро приехали, - сообщает жительница Сочи Виктория Анипченко. - Проблема в том, что долго не могли подъехать к дому, личные авто перекрыли проезд. Людей эвакуировали. Буквально вчера говорили в магазине с жильцами этого дома. Они жаловались на плохое отопление. Возможно, кто-то отапливался неисправными электроприборами или проводка не выдержала.

Пожар потушили, о причинах возгорания пока не сообщается.

КОММЕНТАРИЙ МЧС

- В 9:57 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожарена улице Яблочной. По прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на 9 этаже дома на площади 30 квадратных метров, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 10:10 локализация пожара, в 10:26 - ликвидация открытого горения. Полностью огонь потушили в 10:29. Погибших и пострадавших нет. От МЧС привлекалось на тушении 5 единиц техники, 19 человек личного состава.

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