Бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков переезжает в Анапу

Илья Борзенков. Фото: facebook.com/ilya.borzenkov

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков сообщил, что в марте переезжает жить в Анапу. На Урале Борзенков занимался бизнесом, в 2002 году пришел в политику, был депутатом областной думы. В 2006 году стал вице-мэром Екатеринбурга и проработал в этой должности два года. Но потом вернулся в бизнес. Но в 2020 году даже метил на пост главы уральской столицы, но потом сообщил, что все это слухи.

Теперь Борзенков переезжает в Краснодарский край. Жить будет в Анапе.

- В марте начинаю жить в провинции у моря – в Анапе, - написал у себя в Фейсбук Илья Борзенков. - Расскажу свой алгоритм принятия решения. В шорт-листе были Анапа, Сочи и Алушта. Но выбрал Анапу. Здесь нет промышленности и чисто – это важно для меня. А еще много солнца и ветра, мало дождей (в 3 раза меньше, чем в Сочи), немного сухо, но мне нравится.

Также из причин переезда в Анапу Борзенков назвал то, что недвижимость на курорте стоит также, как в Екатеринбурге. А еще здесь свежие кубанские продукты и черноморская рыба, винодельни.