Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 23 февраля увеличилось на 157

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 157 человек.

За последние сутки в России выявлено 11 823 новых случая коронавируса.

- За сутки в России полностью выздоровели 12 956 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие 24 часа выписаны 250 пациентов, всего в регионе выздоровели 31836 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 28 февраля. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.