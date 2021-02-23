Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 23 февраля 2021 года: среди заболевших - нет детей

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 157. Стоит отметить, что еще пару недель назад ежедневный прирост был не ниже 180 случаев. Врачи отмечают положительную динамику и уверяют - во многом таких цифр удалось достичь благодаря вакцинации, которая полным ходом идет в Краснодарском крае.

В Краснодаре выявлено 52 случая заболевания, в Сочи - 21, в Анапе - девять, в Новороссийске - восемь. В Геленджике и Апшеронском и Тихорецком районах положительный тест на ковид получили шесть пациентов, в Динском и Темрюкском районах - пять.

- В Армавире, Отрадненском, Усть-Лабинском, Славянском районах заразились по четыре человека, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперштабе. - В Крыловском и Новокубанском районах коронавирус подтвердился у троих человек.

По два положительных результата в Туапсинском, Белореченском, Выселковском, Кущевском, Тбилисском, Успенском, Новопокровском районах.

- По одному жителю заболели в Красноармейском, Крымском, Белоглинском районах, - уточняют в региональном оперативном штабе.

За последние 24 часа из больниц выписались 250 пациентов, 14 человек в ковидных госпиталях скончались.

- В стационаре лежат 1144 пациента, дома лечатся 2825 человек, - говорят в минздраве региона. - 71 пациентна подключен к ИВЛ, два пациента находятся на ЭКМО.