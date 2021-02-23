Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 23 февраля скончались еще 16 человек

У большинства погибших коронавирус был сопутствующим заболеванием. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным краевого оперативного штаба, в ковидных госпиталях Кубани вновь зарегистрированы летальные случаи. За минувшие сутки скончались 16 пациентов. Жертвами коронавируса стали пожилые люди, которые последние годы боролись еще и с другими хроническими заболеваниями.

- Летальные случаи зафиксированы в лечебных учреждениях девяти муниципалитетов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперштабе. - У всех скончавшихся на фоне коронавируса развилась внебольничная пневмония.

Среди жертв ковида - жители края старше 65 лет. Так, в Краснодаре скончались 80-летняя женщина, 68-летний краснодарец и 60- летняя женщина из Выселковского района.

- В Туапсинском районе умер 77-летний мужчина, в Армавире - 85-летняя местная жительница, - говорят в оперативном штабе региона. - В Тихорецком районе врачам не удалось спасти 67-летнего пациента, в Северском районе - 88-летнюю женщину.

В Крымском районе врачи не смогли помочь 68-летней местной жительнице и 76-летнему мужчине - несмотря на интенсивную терапию, их организм не смог выдержать нагрузку.

В Новороссийске скончался 85-летний житель Новороссийска, в больнице Лабинска - 72-летний мужчина из Мостовского района.

- В Сочи скончались трое мужчин 78, 77 и 83 лет и две женщины 68 и 61 года, - добавляют в оперштабе региона.