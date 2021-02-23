Словно погрузятся в шахту: жителей Краснодара предупреждают о высоком атмосферном давлении

У метеозависимых может наблюдаться снижение обоняния и слуха.

Резкий скачок атмосферного давления в кубанской столице. Значение барометра в течение суток будет расти и достигнет отметки в 773 миллиметров ртутного столба. По медицинским показаниям это превышает норму на 28 миллиметров.

- Такое аномально высокое атмосферное давление может и не будет рекордным, но все же негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - Они, словно погрузятся в шахту и опустятся на глубину 250 метров.

По словам медиков, резкие скачки атмосферного давления влияют в основном на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также у метеозависимых может наблюдаться снижение обоняния и слуха. В такие дни врачи рекомендуют следить за пульсом и уровнем артериального давления, больше отдыхать, спать и проводить время на свежем воздухе.

А в это время по территории Кубани пройдет холодный атмосферный фронт. Он откроет дорогу в регион массам арктического воздуха и станет причиной кратковременных дождей, переходящих в мокрый снег.