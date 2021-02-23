В Новороссийске уже две недели разыскивают 16-летнего подростка

Фото: lizaalert.org

В Краснодарском крае разыскивают 16-летнего Александра Александровича Власова. Как удалось узнать «КП» - Кубань», с заявлением о пропаже мальчика обратилась его мама. Как объяснила женщина, сын ушел из дома в селе Цемдолина 10 февраля около 11:00. Куда направляется, он не сообщил, но к вечеру юноша так и не вернулся.

Известно, что подросток учится на втором курсе Новороссийского колледжа строительства и экономики. Никто из его товарищей не знает о его местонахождении.

- При себе у Александра есть мобильный телефон, он включен, но на звонки и смс-сообщения юноша не отвечает, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Также у него с собой паспорт и деньги, но, какая сумма, неизвестно.

К поискам подключились не только правоохранители, но и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.

Рост молодого человека 174 сантиметра, он худощавого телосложения, волос темно руссый цвет, удлиненные до плеч.

- В день пропажи он был в черной куртке с капюшоном, черных джинсах, черных кроссовках, - сказали волонтеры.

Все, кто знает о местонахождении парня, просят позвонить по телефону 02.